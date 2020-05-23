وزير المالية العراقي يبدأ من السعودية جولة في الخليج سعياً لتجنّب الإفلاس

2020/05/23 | 17:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-(أ ف ب) – بدأ وزير المالية العراقي علي علاوي الجمعة جولة خليجية، في مسعى لتأمين مبالغ تجنّب البلاد التخلّف عن دفع رواتب ملايين الموظفين في أعقاب انهيار أسعار النفط الخام.والتقى علاوي وزراء المالية والطاقة والخارجية السعوديين في الرياض، وناشدهم “الدعم المالي الفوري للعراق حتى تتمكن الحكومة من الوفاء بوعودها لموظفيها”.وقال مسؤول حكومي […]

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