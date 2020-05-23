2020/05/23 | 18:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعلنت وزارة النفط، السبت، استمرار تجهيز المواطنين ومحطات توليد الطاقة بالوقود خلال عطلة العيد وحظر التجوال.

وقال وكيل الوزارة لشؤون التصفية حامد يونس خلال ترأسه أجتماعاً ضم عددأ من مسؤولي الشركات والدوائر المعنية في قطاعات التصفية والتوزيع، بحسب بيان للوزارة اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة وضعت خطة توزيعية متكاملة تغطي احتياجات المواطنين ومحطات توليد الطاقة الكهربائية خلال فترة عطلة عيد الفطر المبارك وحظر التجوال".

واشار حامد الى "ارتفاع الطاقة الخزنية من المنتجات النفطية (البنزين، الكاز، النفط الابيض، الغاز السائل) بفضل جهود العاملين في قطاع التصفية الى جانب أقرانهم في شركة خطوط الانابيب النفطية، وشركة توزيع المنتجات النفطية وشركة تعبئة وخدمات الغاز، وشركة المعدات الهندسية والدوائر والجهات الساندة الاخرى".

من جانبه أكد معاون مدير شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب، "تجهيز محطات تعبئة الوقود بالبنزين المحسن عالي الاوكتين الى جانب انواع البنزين الاخرى، فضلاً عن تجهيز ساحات أسطوانات الغاز السائل بكميات كبيرة الى جانب تجهيز الوكلاء والباعة الجوالين بكميات كبيرة لايصالها الى الاحياء السكنية مباشرة".

من جانبه، أكد المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد، أن "الوزارة وعلى الرغم من التحديات والظروف الصعبة وحظر التجوال، فانها تعمل على استقرار عمليات الانتاج والتصفية والتوزيع والحفاظ على انسيابية تدفق المنتجات النفطية الى المواطنين والقطاعات الخدمية الاخرى سواء الحكومي منها او الخاص وخصوصاً تجهيز محطات توليد الطاقة الكهربائية والمولدات الاهلية والافران وغيرها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط تعلن استمرار تجهيز المواطنين ومحطات الطاقة بالوقود خلال عطلة العيد) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط تعلن استمرار تجهيز المواطنين ومحطات الطاقة بالوقود خلال عطلة العيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).