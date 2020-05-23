البورصة تعلن حجم تداولات الإسبوع الماضي

2020/05/23 | 18:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت البورصة، تنظيم ثلاث جلسات تداول في السوق النظامي والسوق الثاني الأسبوع الماضي، مبينةً أن عدد الاسهم المتداولة بلغ 2.4 مليار سهم ليرتفع بنسبة 15.8% قياسا بالاسبوع الذي قبله.

وقال المدير التنفيذي للسوق طه احمد عبد السلام في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "عدد الشركات المدرجة في السوق بلغت (104) شركة مساهمة، منها (58) شركة مدرجة في السوق النظامي و(45) شركة مدرجة في السوق الثاني حيث تداولت خلال جلسات الاسبوع الماضي اسهم (32) شركة في السوق النظامي و(4) شركات في السوق الثاني فيما لم تتداول خلال جلسات الاسبوع الماضي اسهم (45) شركة وبلغ عدد الشركات المتوقفة عن التداول (22) شركة".

وتابع أن "عدد الاسهم المدرجة في السوق بلغ (12.288) ترليون سهم وفي الأسبوع الماضي بلغ عدد الاسهم المتداولة (2.405) مليار سهم ليرتفع بنسبة (15.8%) قياسا بالاسبوع الذي قبله، وبلغت قيمة الاسهم المتداولة (2.788) مليار دينار لترتفع هي الأخرى بنسبة (24.9%) قياسا بالاسبوع الذي قبله".

ولفت الى أن "مؤشر السوق ISX 60 في أخر جلسة من الاسبوع الماضي أقفل بـ (424.67) نقطة لينخفض المؤشر بنسبة (0.9%) عن اغلاقه للاسبوع الذي قبله عندما اغلق على (428.57) نقطة".

وعن مؤشرات تداول المستثمرين غير العراقيين في البورصة بين عبد السلام أن "عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين للأسبوع الماضي بلغ (246) مليون سهم بقيمة بلغت (218) مليون دينار من خلال تنفيذ (131) صفقة على أسهم (4) شركات فيما بلغ عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين للأسبوع الماضي (419) مليون سهم بقيمة بلغت (494) مليون دينار من خلال تنفيذ (250) صفقة على أسهم (6) شركات".

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