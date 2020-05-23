بدر العراقية تكشف عن حسم اسماء 5 مرشحین بحكومة الكاظمي

2020/05/23 | 18:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس كتلة بدر النيابية حسن شاكر الكعبي، اليوم السبت، عن حسم أسماء مرشحي خمس من الوزارات السبع المتبقية في حكومة رئيس الوزراء العراقی مصطفى الكاظم...

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