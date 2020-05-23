وأخيراً.. الحكومة الإسبانية تحدد موعد استئناف الليغا

2020/05/23 | 18:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانتشيث يوم السبت إن مباريات دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم ستستأنف في الثامن من يونيو حزيران المقبل بعد توقفها بسبب أزمة فيروس كورونا منذ أكثر من شهرين.

وكان النشاط الكروي في إسبانيا توقف تماما في 12 مارس آذار الماضي بسبب الأزمة الصحية العالمية.

وعادت أندية أول درجتين في الدوري للتدريبات الجماعية في وقت سابق من الشهر الجاري في ظل ضوابط احترازية صارمة تجنبا لانتشار العدوى.

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