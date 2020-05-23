بالتفاصيل.. الكشف عن منح مناصب وتعيينات في سومو بطلها المدير العام ومعاونته

2020/05/23 | 18:04 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



كشفت مصادر مطلعة عن قيام المدير العام لشركة سومو علاء الياسري ومعاونته سماهر باستغلال منصبهما بمنح ال...

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