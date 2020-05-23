مسؤول محلي لـ” العهد نيوز”: الانبار تشرع بخطة امنية محكمة لحماية المدنيين طيلة ايام العيد

2020/05/23 | 18:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلن قائممقام قضاء الكرمة بمحافظة الانبار احمد مخلف الحلبوسي، اليوم السبت، عن تطبيق خطة امنية محكمة تنفذ طيلة ايام العيد يتم فيها تشديد الاجراءات الامنية لمنع خرق حظر التجوال الصحي المفروض في عموم مدن الانبار.وقال الحلبوسي في حديث لـ” العهد نيوز”، ان” القوات الامنية انهت كافة الاستعدادات لتطبيق خطة امنية محكمة في […]

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