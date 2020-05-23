دهوك تكشف إجراءات الوقاية من كورونا خلال العيد

2020/05/23 | 18:07 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن فرهاد الاتروشى محافظ دهوك، يوم السبت، ان اجراءات حظر التجوال في المحافظة ستكون مشددة في أول أيام العيد للوقاية من فيروس كورونا، وبعدها تخفف في يومي العيد المتبقيين، فيما اشار الى السماح لبعض القطاعات بالعمل.

وقال الأتروشي في مؤتمر صحفي حضرته شفق نيوز، إن "المحافظة اوعزت الى الجهات الامنية بتنفيذ اجراءات الحظر بحسب توجيهات وزارة الداخلية"، مشيرا الى ان "الاجراءات ستكون مشددة في ال 24 ساعة الاولى بعدها يجري تخفيف اجراءات الحظر في اليومين الاخيرين للعيد".

وتابع انه "وبحسب الصلاحيات الممنوحة للمحافظين يسمح لبعض القطاعات بالعمل"، مبينا ان "الاجراءات تأتي في اطار الحفاظ على سلامة المواطنين بعد ظهور حالات جديدة مصابة بالفيروس في اقليم كوردستان".

واشاد محافظ دهوك بالتزام المواطنين بالاجراءات منذ تفشي فيروس كورونا مقدما "الشكر لهم لما تحملوه من عناء وخاصة ذوي الدخل المحدود".

يذكر ان وزارة الصحة في الاقليم اعلنت يوم امس الجمعة تسجيل حالتين مصابتين بفيروس كورونا في دهوك لشخصين قدما من بغداد.

وكان وزير داخلية الاقليم ريبر احمد قد قال في مؤتمر صحفي عقده في وقت سابق اليوم، ان "الغرض من اعلان الحظر الشامل للتجوال خلال ايام عيد الفطر الحد من تفشي فيروس كورونا"، مردفا انه "في الفترة السابقة تمكنا من حصر الفيروس ولكن الآن الذي غير واضح وغير معلوم لدينا مصادر ظهور الفيروس مرة اخرى".

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