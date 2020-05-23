صراع الاسماك الصغيرة والكبيرة،،أفلاس أقدم شركة تأجير سيارات في العالم،ما علاقة “أوبر”؟

2020/05/23 | 18:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت مجموعة تأجير السيارات “هيرتز”، التي تأسست في عام 1918م أنها وضعت نفسها تحت نظام الإفلاس الأمريكي نتيجة انتشار وباء كورونا، وذلك في نطاق عملها داخل الولايات المتحدة وكندا فقط.وأوضحت المجموعة، بحسب تقارير صحفية، أنها “سرحت 20 ألف موظف من موظفيها، وهم يشكلون حوالي نصف عدد العاملين فيها في العالم”.وذكرت […]

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