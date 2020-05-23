الغموض يكتنف “طرق انتقال العدوى” تجمعات لم تسجل إصابات وافراد أصيبوا من “المجهول”..هل رصدت الوزارة عاملًا مشتركًا بين المصابين؟

2020/05/23 | 18:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد في الوقت الذي تجاوز عدد الإصابات بكورونا حول العالم حاجز الـ5 ملايين شخص، مازال غير واضح حتى الآن طريقة انتقال العدوى بين المصابين، وسط تبدل وتغير الاعتقادات بشكل مستمر من قبل المراكز البحثية ومنظمة الصحة العالمية، وتضارب المعلومات بين امكانية انتقاله في الهواء او عبر التقبيل او من خلال مقابض الأبواب والأسطح، […]

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