حمدان: هناك من يعرقل تنفيذ البرنامج الحكومي وعلى الكاظمي الكشف عنهم

2020/05/23 | 18:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف النائب في تحالف سائرون، جواد حمدان، اليوم السبت، ان هناك من يحاول عرقلة تنفيذ البرنامج الحكومي، مطالباً رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالكشف عن تلك الجهات.وقال حمدان في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "ملف المتظاهرين موكل لرئيس الوزارء، وما ان كان سيعتمده كاولوية او سيؤجل لوقت آخر بحسب تطبيق البرنامج الحكومي".وأضاف ان "الايام المقبلة ستكون كفيلة بكشف جدية الحكومة في التعامل مع ملف المتظاهرين بشكل منصف".وتابع حمدان بأن "عمل الحكومة ما زال في بدايته، وعليها ان تضع الاولويات لتطبيق هذه الوعود، ونأمل من الحكومة ان يكون ملف المتظاهرين هو الاهم، اضافة الى ملفات الفساد ومحاسبة الذين تسببوا بهدر المال العام والانتكاسات الامنية".ودعا الحكومة الى "الشروع بتحقيق مطالب المتظاهرين بتحديد جدول زمني حسب الاولويات، لان تلك المطالب واضحة وليست خافية على احد".واشار حمدان الى ان "رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي امام مسؤولية مباشرة وجدية بالكشف عن المتسببين بتعطيل البرنامج الحكومي وتطبيق اولوياته، ومن اهمها ملف المتظاهرين".

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