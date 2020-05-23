2020/05/23 | 18:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلن متحدث باسم شركة الخطوط الدولية الباكستانية، السبت، انتشال الصندوقين الأسودين من موقع تحطم طائرة الركاب، التي سقطت فوق مدينة كراتشي جنوبي البلاد، الجمعة.وقال المتحدث باسم الشركة عبد الله خان: “تم العثور على الصندوقين الأسودين في وقت متأخر من يوم الجمعة”.والصندوقان أحدهما مسجل بيانات الرحلة، والآخر مسجل الأصوات في قمرة القيادة.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتشال الصندوقين الأسودين للطائرة الباكستانية المنكوبة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتشال الصندوقين الأسودين للطائرة الباكستانية المنكوبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).