ديالى تسجل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا

2020/05/23 | 18:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم_ النجف

وجه مدير صحة محافظة النجف، رضوان الكندي، السبت (23 أيار 2020)، رسالة صريحة إلى اهالي المحافظة بشأن فيروس كورونا، بالتزامن مع حلول ايام عيد الفطر.

وقال الكندي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "مع حلول عيد الفطر، وتزامنا م

بغداد اليوم - اربيل

ردت حكومة اقليم كردستان، السبت (23 آيار 2020)، بالوافقة على مقترحات وزير المالية العراقي علي عبد الامير علاوي، لتسوية الخلافات والملفات العالقة بين بغداد واربيل .

وقالت حكومة الاقليم في وثيقة بعثتها الى وزير المالية العر

بغداد اليوم-النجف

أصدرت لجنة الاستهلال في مركز البحوث والدراسات الفلكية، التابع لمكتب المرجع الديني، علي السيستاني، السبت، بياناً حول رؤية هلال شهر شوال لسنة 1441 هـ، بالعين المجردة.

وذكرت اللجنة، في في بيان، أن "رؤية هلال شهر شوال - وفقاً

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