كورونا.. مدير صحة النجف يوجه رسالة ’’صريحة’’ لمواطنيها مع قدوم العيد

2020/05/23 | 18:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم_ النجف

وجه مدير صحة محافظة النجف، رضوان الكندي، السبت (23 أيار 2020)، رسالة صريحة إلى اهالي المحافظة بشأن...





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