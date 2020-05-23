توزيع منح عيد الفطر على عوائل شهداء وجرحى الداخلية في كربلاء

2020/05/23 | 18:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..وزعت قيادة شرطة كربلاء ، اليوم السبت ، المنح المالية لعوائل الشهداء والجرحى بمناسبة عيد الفطر وبحضور لجنة صندوق الشهداء في وزارة الداخلية كمكافئات مالية “.وقال مصدر أمني في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “36 عائلة شهيد و43 عائلة جريح من القوات الامنية تسلموا […]

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