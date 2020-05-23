تقرير يكشف نظام غذائي غني بالبروتين يساعد على فقدان الوزن الزائد

2020/05/23 | 18:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..تعرض السمنة المفرطة الإنسان لخطر الإصابة بحالات طبية مختلفة مثل داء السكري وأمراض القلب والسكتة الدماغية.ويساعد اتباع نظام غذائي متوازن غني بالبروتين على الشعور بالشبع، وهذا يعني أنه يمكن أن يساعد على فقدان الوزن الزائد وتقليل دهون البطن بشكل طبيعي.وتشير أبحاث إلى أنه يجب مراجعة الطبيب أولاً قبل إضافة الكثير من […]

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