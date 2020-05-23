لاعب عراقي يكشف سبب انتقاله الى السودان

2020/05/23 | 18:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..كشف لاعب نادي الزوراء والقوة الجوية السابق، عماد محسن، سبب انتقاله للعب مع نادي الهلال السوداني.وقال محسن لـ /المعلومة/ إن “انتقالي لصفوف الهلال السوداني، كان اضطرارياً، بسبب توقف دوري الكرة الممتاز في العراق مطلع العام الجاري”.وأوضح أن “تجربة الهلال لم تكن ناجحة، لكن تعلمت منها الكثير من الأمور واللعب في السودان […]

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