عضو بالامن النيابية: أميركا تدعم عمليات تسلل داعش من سوريا الى العراق

2020/05/23 | 18:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية كريم المحمداوي، السبت، أن تسلل عناصر داعش من الحدود السورية لم يتوقف حتى اللحظة، متهما أميركا بتقديم الدعم.وقال المحمداوي لـ/ المعلومة/،ان” تدفق ارهابيي داعش من الحدود السورية الى العمق العراقي لم يتوقف حتى اللحظة في ظل وجود دعم واسناد لهم من قبل القوات الامريكية التي لها […]

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