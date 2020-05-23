هوشيار عبدالله يدعو وزير المالية للتعامل مع موظفي الإقليم اسوة ببقية المحافظات

2020/05/23 | 18:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أبدى النائب هوشيار عبدالله تفاؤله بأداء وزير المالية الجديد علي علاوي وتوجهاته الرامية لتقليل تداعيات الأزمة المالية، داعياً إياه إلى التعامل مع موظفي إقليم كردستان على غرار تعامله مع بقية موظفي العراق دون تمييز .وقال عبدالله اليوم :” هناك تفاؤل بأداء وزير المالية وأرى أنه حتى الآن دقيق في طروحاته لتقليل تداعيات الأزمة المالية […]

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