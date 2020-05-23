2020/05/23 | 18:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع ..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل حالتي اصابة جديدة بكورونا في ديالى) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل حالتي اصابة جديدة بكورونا في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).