كورونا حول العالم : لا إصابات جديدة بالصين والفيروس يجتاح أمريكا اللاتينية

2020/05/23 | 18:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..ارتفعت حصيلة المصابين بكوفيد-19 إلى خمسة ملايين و218 ألفا و261 شخصا في العالم، في حين ارتفعت الحصيلة العالمية لوفياته إلى 338 ألفا و128 حالة على الأقل، منذ ظهوره لأول مرة في الصين في كانون الأول/ديسمبر، ولا تزال الولايات المتحدة البلد الأكثر تسجيلا للإصابات والوفيات مع أكثر من مليون و600 ألف إصابة و96 ألفا وسبع وفيات، […]

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