الدوري البرتغالي في طريقه للعودة ..بدون جمهور

2020/05/23 | 18:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..حددت رابطة الدوري البرتغالي لكرة القدم تاريخ الثالث من حزيران/يونيو موعدا لاستئناف منافساته المعلقة منذ آذار/مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد، على ان تقام من دون جمهور.ونشرت الرابطة ليل الجمعة جدول تسع من المراحل المتبقية من البطولة (25 حتى 33)، على ان تحدد في وقت لاحق برنامج المرحلة الأخيرة التي من المقرر ان تقام […]

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