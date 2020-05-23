انترناشيونال بيزنز تايمز : ترامب امر بحرق محاصيل الحنطة في سوريا

2020/05/23 | 18:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة : ترجمة … كشفت صحيفة انترناشيونال بيزنز تايمز الصادرة في سنغافوره في تقرير لها أن الحرائق التي اندلعت في حقول القمح بمنطقة الجزيرة السورية نفذت مؤخرا من قبل قوات الاحتلال الأمريكية.وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ أن طائرة أمريكية أسقطت بالونات حرارية فوق الأراضي الزراعية في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا ، مما […]

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