كردستان العراق تعلن موقفها من تسوية الخلافات مع بغداد

2020/05/23 | 18:31 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردت حكومة منطقة كردستان العراق، السبت ،بالوافقة على مقترحات وزير المالية العراقي علي عبد الامير علاوي، لتسوية الخلافات والملفات العالقة بين بغداد وار...

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