2020/05/23 | 18:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة نشر مركز الفلك الدولي في الإمارات على حسابه في، صورة لهلال عيد الفطر، تم التقاطها نهار اليوم السبت، عند الساعة الثامنة صباحا في أبوظبي.وأشار المركز إلى أن استطالة القمر بلغت 6.2 درجة، منوها بأن “هذه الصورة لا تعني أن رؤية الهلال يوم أمس الجمعة كانت ممكنة، ولا تعني أن اليوم هو […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد: مركز الفلك الدولي ينشر أول صورة لهلال عيد الفطر بعد ولادته) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد: مركز الفلك الدولي ينشر أول صورة لهلال عيد الفطر بعد ولادته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).