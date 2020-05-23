2020/05/23 | 18:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… حذر النائب عن تيار الحكمـة حسن فدعم اليوم، السبت، من صراع سياسي جديد بين الكتل السياسة نتيجة إصرار الكتل الكردية على ترشيح شخصيات سياسية للمناصب الوزارية.وقال فدعـم لـ /المعلومـة/ إن “ترشيح الكتل الكردية فؤاد حسين لحقيبة وزارة الخارجية سيخلق أزمة جديدة ويدخلنا في صراع جديد داخل المشهد النيابي والسياسي”، معتبرا أن “هذا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: ترشيح فؤاد حسين للخارجية سيخلق ازمة ويدخلنا في صراع جديد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: ترشيح فؤاد حسين للخارجية سيخلق ازمة ويدخلنا في صراع جديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).