لاعب فرنسي يتخلى عن ميدالية مونديال روسيا 2018

2020/05/23 | 18:36 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أفاد موقع Le Soir بأن لاعبا من المنتخب الفرنسي لكرة القدم باع الميدالية الذهبية التي أحرزها في نهائيات كأس العالم 2018 والتي أقيمت في روسيا.

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