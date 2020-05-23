العيد في زمن كورونا.. لا صلاة جماعية ولا مصافحة بالأيدي ولا زيارت عائلية

2020/05/23 | 18:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..يحتفل حوالي 1.8 مليار مسلم في أنحاء العالم بعيد الفطر يوم غد الأحد، في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا وما ترتب عليه من القيود في الحركة وإغلاق المساجد والأسواق والمحلات التجارية خلال فترة الأعياد.وحظرت السلطات الدول العربية التجمعات العائلية وفرضت بعضها حظرا جزئيا للتجوال أول ثلاثة أيام من العيد لمنع انتشار الفيروس كما ستبقى […]

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