دهوك تسجل انتكاسة جديدة بكورونا بـ5 حالات إيجابية

2020/05/23 | 18:38 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان العراق يوم السبت تسجيل خمس حالات إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الإصابات الجديدة تعود لعناصر أمن على ملاك الحكومة الاتحادية وكانوا قادمين من بغداد.

وأوضحت أن جميع المصابين ذكور من سكنة قضاء عقرة ويتراوح أعمارهم بين 30 و38 عاماً.

وكانت دهوك قد سجلت أمس الجمعة إصابتين جديدتين بالفيروس كانا لشخصين عائدين من بغداد أيضاً.

وبذلك، يرتفع عدد الإصابات المؤكدة في دهوك إلى 26 تعافى منهم 19 مريضاً.

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