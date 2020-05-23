إغلاق قضاء في ذي قار بالكامل عقب 12 إصابة جديدة بكورونا

2020/05/23 | 18:38 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت السلطات المحلية في ذي قار، يوم السبت، إغلاق قضاء في المحافظة عقب تسجيل 12 إصابة بفيروس كورونا.

وأبلغ مسؤول محلي وكالة شفق نيوز، أن "سلطات محافظة ذي قار قررت إغلاق قضاء الإصلاح إغلاقًا تامًا بعد تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا فضلا عن وجود 132 عينة لملامسين لم تظهر نتائجها بعد".

وأفادت مصادر طبية عراقية، السبت، بتسجيل نحو 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 3 محافظات بغداد والنجف وديالى.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية امس الجمعة تسجيل ٧ وفيات و٨٧ إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال ٢٤ ساعة الماضية، ليرتفع مجموع الإصابات إلى ٣٩٦٤، ومجموع الوفيات الى ١٤٧، فيما وصل حالات الشفاء الى ٢٥٣٢، والراقدين الكلي ١٢٨٥.

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