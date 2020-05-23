مصدر طبي: مستشفى مرجان في بابل تودع اخر المصابين بكورونا لديها

2020/05/23 | 18:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادافاد مصدر طبي في محافظة بابل، اليوم السبت، بمغادرة اخر المصابين بفيروس كورونا من مستشفى مرجان المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس.وقال المصدر لـ"كلكامش برس" ان "الردهة الوبائية في مستشفى مرجان ودعت اليوم اخر المصابين بفيروس كورونا ممن استضافتهم لتلقي العلاج حسب توجيهات دائرة الصحة".واضاف ان "المصابة بقيت في الردهة لمدة 16 يوما تلقت في العلاج والرعاية الصحية ليتوج ذلك بشفائها كليا من الفيروس".

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