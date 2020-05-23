2020/05/23 | 18:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - دهوك

أعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، السبت، تسجيل 5 اصابات بكورونا في دهوك.

وقالت صحة الاقليم في...





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