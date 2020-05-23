2020/05/23 | 18:45 - المصدر: بغداد اليوم
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وقالت صحة الاقليم في...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تسجيل 5 اصابات بكورونا في دهوك) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - دهوك
أعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، السبت، تسجيل 5 اصابات بكورونا في دهوك.
وقالت صحة الاقليم في...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تسجيل 5 اصابات بكورونا في دهوك) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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