العراق.. ضجيج المقابر في العيد وزحامات مدن الالعاب معلقان حتى اشعار آخر بسبب كورونا

2020/05/23 | 18:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

بصورة غير معهودة، ومثل أي بلد اسلامي يعاني من جائحة كورونا، سيفقد عيد الفطر بريقه في العراق هذا...





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