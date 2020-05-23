ووهان الصينية تجري أكثر من 1.4 مليون اختبار لـ”كوفيد-19″ في يوم واحد

2020/05/23 | 18:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قالت سلطات الصحة المحلية في مدينة ووهان، التي كانت أول بؤرة لتفشي فيروس كورونا في الصين، إنها أجرت 1.470.950 مليون اختبار للكشف عن الفيروس يوم الجمعة.وذكرت أنها أجرت مليون و729 اختبارا في اليوم السابق.وبدأت ووهان حملة في 14 مايو لرصد حاملي الفيروس بدون أعراض، وهم الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض […]

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