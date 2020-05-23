إيران تعلن تخفيفًا جديدًا لتدابير احتواء كورونا

2020/05/23 | 18:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلنت السلطات الإيرانية، السبت، تخفيفا جديدا للتدابير المتخذة لاحتواء كوفيد-19، وأكدت سيطرتها على الوباء في نحو ثلث محافظات البلاد.وقال الرئيس حسن روحاني، في خطاب متلفز: “إن 10 من بين 31 محافظة في إيران صارت في “مرحلة الاحتواء” لفيروس كورونا المستجد، من دون أن يسميها”.ووفقا لروحاني، سيعود جميع الموظفين الذين يعملون من المنزل إلى […]

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