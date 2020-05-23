النجمة العالمية بيلي إيليش تبدي اعجابها بنانسي عجرم

2020/05/23 | 18:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..تحدّثت الفنانة الأميركية الشهيرة بيلي ايليش عن الفنانة نانسي عجرم اثناء مقابلة صحافية مباشرة عبر “يويتوب”، كاشفة عن حبها الكبير لها ولأغنياتها.وبدأت فجأة بالتحدث عن عجرم خلال المقابلة وأنها تريد أن تستمع لواحدة من أفضل الأغنيات بالنسبة إليها لتعدّل مزاجها، فذكرت أن الأغنية هي “في حاجات” التي أطلقتها عجرم في العام 2010.وأضافت ايليش: […]

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