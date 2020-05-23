مقالة في العيد، مناسبات للفرح ولكن! - حمزة رستناوي

2020/05/23 | 18:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حمزة_رستناوي أولا- الأعياد بشكل عام مناسبات الفرح والمرح والتعبير عن المشاعر الايجابية والتواصل في المجتمع وعبر المجتمعات كذلك ، تعرضُ الأعياد لمصالح انفتاحية ذات توتر مرتفع في التواصل البشري.



لذلك القاعدة العامة هي المشاركة في فرح العيد ومشاركة الآخرين أعيادهم، باستثناء حالات خاصة عندما يتأسس العيد على حادثة ظلم للآخرين مثال العيد الوطني الإسرائيلي الذي هو مناسبة لحدوث ظلم بيّن للشعب الفلسطيني مثلا! القاعدة ه ......





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