2020/05/23 | 18:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق – تم فحص ( ٦٣٥٢) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١٨٢١٨٢).– سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (٣٠٨) إصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد/ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يسجل أعلى معدل بكورونا منذ ظهور الوباء بأكثر من 300 إصابة!) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يسجل أعلى معدل بكورونا منذ ظهور الوباء بأكثر من 300 إصابة!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).