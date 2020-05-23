ايران تهاجم الكويت والسعودية الكترونيا

2020/05/23 | 18:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلن العقيد متقاعد مستشار أمن المعلومات والجرائم الالكترونية رائد الرومي أن “عددا من باحثي الأمن السيبراني ألقوا الضوء على حملة تجسس إلكترونية إيرانية موجهة ضد البنى التحتية الحيوية في الكويت والمملكة العربية السعودية”.وأضاف، في تصريح نقلته “الأنباء الكويتية”: “إن عمليات جمع المعلومات الاستخبارية قامت بها شركة Chafer APT (المعروفة أيضا باسم APT39 أو Remix […]

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