صحيفة فرنسية: كورونا بدأ يتلاشى عالميا وسيختفي خلال شهر!

2020/05/23 | 18:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..بشرّت صحيفة اقتصادية فرنسية باحتمال تلاشي فيروس كورونا المستجد ومرض كوفيد 19 الناجم عنه تدريجيا واختفائه تماما خلال شهر، وذلك استنادا لبعض الأرقام المؤقتة لبعض الدول.واشارت صحيفة Les Echos الفرنسية إلى ان فيروس كورونا المستجد بدأ يتراجع في عدة أماكن حول العالم، وذلك تزامنا مع إعلان الصين الانتصار على الفيروس الفتاك.وأعلنت الصحيفة الفرنسية […]

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