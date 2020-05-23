1260 وفاة بكورونا في أميركا.. ولا إصابات لأول مرة بالصين

2020/05/23 | 18:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….سجلت الولايات المتحدة 1260 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في حصيلة يومية تُعتبر ثابتة مقارنة باليوم السابق، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز صباح السبت، فيما أعلنت الصين عدم تسجيل حالات إصابة جديدة بكورونا لأول مرة منذ بدء الجائحة.وفي المجموع، توفي 95,921 شخصا بسبب الفيروس في الولايات المتحدة، […]

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