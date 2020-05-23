900 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الكويت

2020/05/23 | 18:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت، عن رصد 10 حالات وفاة و900 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى تعافي 232 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.بذلك وصل إجمالي الحالات إلى 148 وفاة و20464 إصابة و5747 حالة شفاء.وأوضحت الوزارة أن بين المصابين الجدد 164 مواطنا كويتيا و150 مقيما مصريا و264 مقيما من الجنسية […]

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