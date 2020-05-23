شرطة البصرة تضع خطة أمنية للعيد

2020/05/23 | 19:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت قيادة شرطة البصرة، اليوم السبت، أنها وضعت خطة أمنية مشدّدة ستنفذها خلال أيام عيد الفطر المبارك في المحافظة.

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