إليسا تُعايد جمهورها بمناسبة عيد الفطر المبارك

2020/05/23 | 19:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..تقدمت النجمة اللبنانية ​إليسا، بأحر التهاني،​ لجمهورها، بمناسبة ​عيد الفطر​ المبارك، والذي يصادف يوم غد الأحد.وغردت إليسا على حسابها بتويتر قائلة: “كل سنة وإنتو بألف خير مع حلول عيد الفطر المبارك وكل التمنيات بسنين أحلى تمر علينا إن شاء الله”.وأضافت الفنانة: “أتمنى لكم عيد مبارك، تضلوا بأمان فيه وتاخدو كل الاحتياطات اللازمة بهذا […]

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