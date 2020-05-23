التربية توضح سبب تخفيض الاجر الكلي للمدارس الاهلية الى 10%

2020/05/23 | 19:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان رسمي

كشفت وزارة التربية ، توضيحاً عن قرارها الخاص بتخفيض نسبة الاجر الكلي الى 10‎%‎ بالنسبة...





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