2020/05/23 | 19:16 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
كشفت وزارة التربية ، توضيحاً عن قرارها الخاص بتخفيض نسبة الاجر الكلي الى 10% بالنسبة...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
التربية توضح سبب تخفيض الاجر الكلي للمدارس الاهلية الى 10%) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بيان رسمي
كشفت وزارة التربية ، توضيحاً عن قرارها الخاص بتخفيض نسبة الاجر الكلي الى 10% بالنسبة...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
التربية توضح سبب تخفيض الاجر الكلي للمدارس الاهلية الى 10%) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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