الكشف عن مباريات الجولة الأولى للدوري الإسباني بعد العودة

2020/05/23 | 19:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

أعطى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الضوء الاخضر لعودة الليغا في تاريخ 8 حزيران المقبل.

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