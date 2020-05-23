الصحة العراقية تسجل قفزة هائلة بعدد الاصابات بكورونا اليوم

2020/05/23 | 19:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

سجلت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، ’’قفزة هائلة’’ بعدد الاصابات بفيرو...





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