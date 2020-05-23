2020/05/23 | 19:20 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيئة قضائية أوروبية تدعو إلى ملاحقة مقاتلي "داعش" بجرائم حرب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/23 | 19:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة قضائية أوروبية تدعو إلى ملاحقة مقاتلي "داعش" بجرائم حرب) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة قضائية أوروبية تدعو إلى ملاحقة مقاتلي "داعش" بجرائم حرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).