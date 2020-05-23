هيئة قضائية أوروبية تطالب بمحاكمة جهاديي تنظيم

2020/05/23 | 19:23 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت الهيئة الأوروبية المسؤولة عن تنسيق المتابعات القضائية والأحكام "يوروجاست" تقريرا السبت دعت فيه إلى محاكمة الجهاديين المنتمين لتنظيم "الدولة الإسلامية" بتهمة ارتكاب جرائم حرب حال عودتهم لبلدانهم الأصلية.



ولا يحاكم هؤلاء الجهاديون حاليا إلا بتهم الإرهاب وبموجب القوانين الوطنية فقط.



وقالت الهيئة في التقرير إن تنظيم "الدولة الإسلامية" ينبغي أن يُعتبر وفق القانون الدولي الإنساني بمثابة "طرف في نزاع مسلح غير دولي في العراق وسوريا".

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