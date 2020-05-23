بعد قليل.. قمة من العيار الثقيل بين بايرن ميونيخ وفرانكفورت

2020/05/23 | 19:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأعلن مدرب بايرن ميونيخ، هانز فليك، تشكيلة فريقه الأساسية لمواجهة آينتراخت فرانكفورت، التي ستنطلق في الساعة 7:30 من مساء اليوم السبت، على ملعب أليانز أرينا، في إطار منافسات الجولة 27 من الدوري الألماني.وقرر المدرب الألماني البدء بالجناح الكرواتي إيفان بيريسيتش في التشكيلة الأساسية على حساب سيرجي جنابري.وتواصل جلوس المدافع الفرنسي لوكاس هيرنانديز على مقاعد البدلاء منذ البداية، ليدفع فليك بجيروم بواتينغ وديفيد ألابا في قلب الدفاع.تشكيلة الفريق البافاري تضم كلًا من: "نوير، بافارد، بواتينغ، ألابا، ديفيز، كيميتش، جوريتسكا، كومان، بيريسيتش، مولر، ليفاندوفسكي.وجاءت تشكيلة فرانكفورت، على النحو التالي "تراب، نديكا، إلسانكر، فرنانديز، كوستيتش، جاسينوفيتش، هينتيريغر، رود، توريه، دا كوستا، سيلفا".

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